Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal
Budapest szoros kapcsolatot tart fenn Moszkvával, annak ellenére, hogy az EU igyekszik csökkenteni az orosz energiától való függőséget, és a Nyugat bírálja Orbán háborúval kapcsolatos álláspontját.
Halálos árvizek sújtják Srí Lankát, Indonéziát és Thaiföldet, több mint 200 ember halt meg
A mentőcsapatok nehezen közelítik meg a súlyosan érintett területeket az áramkimaradások, az elárasztott otthonok és a folyamatban lévő evakuálási erőfeszítések közepette.
Moszkva köszönetet mond Türkiyének az orosz-ukrán béketárgyalások helyszínének biztosításáért
Az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Moszkva nagyra értékeli Türkiyének kezdeményezését, amely platformot biztosít az Ukrajnával folytatott tárgyalásokhoz, miközben Kijevet okolta a tárgyalások elhúzódásáért.
Izrael agressziója nem lesz a végzetes csapás Palesztinára – mondta az algériai elnök
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját Venezuela partjaihoz vezényelte
Trump bejelentette a 'kábítószer-kereskedelem' elleni szárazföldi hadműveletet Venezuelában
Trump elnök azt állítja, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen felszámolta a venezuelai kábítószer-kereskedelmet a tengeren, és szárazföldi műveleteket tervez Venezuelában.
KOMMENTÁR
opinion
Hüseyin Alptekin
Írta Susi Snyder
Írta Mursel Dogrul
Türkiyébe érkezett XIV. Leó pápa első külföldi látogatására
A pápa találkozót tervez Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnökkel, meglátogatja a nagyobb városokat és részt vesz vallási szertartásokon.
Erdoğan bírálta a gyenge reagálást Izrael gázai nőkkel szembeni barbárságára
Politika
Erdoğan: A nemzetközi közösség „elszánt és következetes” akarata megállíthatja Netanjahu-t
Malajzia tiltani tervezi a 16 év alatti gyermekeknek a közösségi média használatát
Öngyilkos merénylet célpontja volt a pakisztáni csendőrség főhadiszállása
Egy katolikus iskolából elhurcolt több mint 300 diák közül 50 visszatért Nigériában
Videógaléria
Két palesztint végeztek ki az izraeli megszálló katonák Dzseninben
00:50
Izrael szabadon engedett öt fogvatartottat
00:06
Az izraeli erők széles körű katonai rajtaütést hajtottak végre Ciszjordánia északi részén
00:38
Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében
00:30
Kigyulladt egy toronyházakból álló lakótelep Hongkongban
00:28
Kiemelt cikkek
Malajziában közel 11 000 embert érintett az áradás
Kultúra
A Török Akadémia megalakulásának 15. évfordulójára emlékeznek Ankarában
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
A török válogatott a csoportelsőségért küzd Bulgária ellen a világbajnoki selejtezőkben
Megnyitották a felújított Atatürk-házat Szalonikiben
Podcast
Hírösszefoglaló | 2025.11.28.
03:50
Török diákok történelmet írtak a CERN-ben
08:01
Türkiye 2026-os COP31 jelölése
08:40
Túláradó műanyaghulladék: Vajon hogyan tovább?
06:54
Hogyan törekszenek a török államok az egységességre egy közös ábécé révén?
07:57
Felfedezések
Részeredmény: "A boszniai szerb vezető pártjának jelöltje nyeri az előrehozott elnökválasztást"
Lezárult a COP30 világkonferencia
Az Egyesült Államok szerint Dél-Afrika aláássa a G20 alapító elveit
Erdoğan: Türkiye készen áll a COP31 rendezésére és Gáza újjáépítésének támogatására
Erdoğan: "A világkereskedelem fellendítése erős együttműködést és fenntartható láncokat igényel"
Súlyos izraeli bombázás állatt állnak a gázai lakóépületek
Legalább 55 ember meghalt Közép-Vietnámban a súlyos áradások miatt
Erdoğan, és más világvezetők utaznak Johannesburgba, a G20 csúcstalálkozóra
A történelmi jelentőségű ciszjordániai terület illegális kisajátítását tervezi Izrael
A török Kizilelma uralja az eget: Lopakodó UAV szimulált csapásban semlegesítette az F-16-ost
Türkiye „katasztrófával” néz szembe, csökkent a születések száma
Evakuálni kellett a lakosokat Jáva szigetén a vulkánkitörés miatt
Trump aláírta a Jeffrey Epstein-ügy iratainak nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt
Az UNRWA víz- és áramellátását korlátozó törvényjavaslatot támogatta a Kneszet első olvasatban
Türkiye rendezi a COP31-et az Ausztráliával kötött megállapodás alapján