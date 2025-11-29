KULTÚRA
Magas rangú amerikai diplomata látogat Türkiyébe az első izniki zsinat 1700. évfordulója alkalmából
Michael Rigas részt vesz az első izniki zsinat 1700. évfordulójának ünnepségein, tárgyalásokat folytat Isztambulban, majd Irakba és Jeruzsálembe utazik.
Malajzia tiltani tervezi a 16 év alatti gyermekeknek a közösségi média használatát
Malajzia az utóbbi években szigorította a közösségi média szolgáltatások ellenőrzését, hogy fellépjen a növekvő számú kiberbűnözés ellen.
A Török Akadémia megalakulásának 15. évfordulójára emlékeznek Ankarában
2025. november 18-án, 10:00 órakor Ankarában emlékeznek a Nemzetközi Török Akadémia megalakulásának 15. évfordulójára.
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
A szurkolók Palesztina-párti jelmondatokat skandáltak, palesztin zászlókat és transzparenseket lengettek a bilbaói San Mamés Stadionban, hogy kifejezzék támogatásukat a palesztinok iránt a mérkőzés alatt.
A török válogatott a csoportelsőségért küzd Bulgária ellen a világbajnoki selejtezőkben
Türkiye az E csoport döntő fontosságú 2026-os világbajnoki selejtezőjében Bulgáriát fogadja, és célja a tornára való közvetlen kijutás biztosítása.
Megnyitották a felújított Atatürk-házat Szalonikiben
A kulturális és turisztikai miniszter tisztelettel adózik Mustafa Kemal Atatürk előtt a köztársaság és annak jövőjének megóvásáért, miközben a múzeum bemutatja a török örökséget és támogatja a török-görög barátságot.
