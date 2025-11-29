Erdoğan: Türkiye készen áll a COP31 rendezésére és Gáza újjáépítésének támogatására

"Továbbra is elkötelezettek vagyunk és készen állunk arra, hogy a palesztin nép mellett kiálljunk, ahogy mindig is tettük" - mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök a G20-csúcstalálkozón tartott beszédében.