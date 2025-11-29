TÜRKİYE
Erdoğan bírálta a gyenge reagálást Izrael gázai nőkkel szembeni barbárságára
A török elnök szerint, függetlenül az elnyomó vagy az elnyomott kilététől, Türkiye nevében minden platformon hangosan fogja hangoztatni az igazságot.
Erdoğan: A nemzetközi közösség „elszánt és következetes” akarata megállíthatja Netanjahu-t
Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök aláhúzta az Izrael elleni diplomáciai nyomás fokozásának szükségességét, és kijelentette, hogy a Gáza tűzszünetét teljes mértékben végre kell hajtani.
Erdoğan: Türkiye készen áll a COP31 rendezésére és Gáza újjáépítésének támogatására
"Továbbra is elkötelezettek vagyunk és készen állunk arra, hogy a palesztin nép mellett kiálljunk, ahogy mindig is tettük" - mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök a G20-csúcstalálkozón tartott beszédében.
Erdoğan: "A világkereskedelem fellendítése erős együttműködést és fenntartható láncokat igényel"
Ankara támogatja a méltányos bánásmódon alapuló megközelítés alkalmazását az adósságrendezési folyamatokban, különösen az alacsony jövedelmű országok esetében – mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök a G20 csúcstalálkozón.
Erdoğan, és más világvezetők utaznak Johannesburgba, a G20 csúcstalálkozóra
Erdoğan, török köztársasági elnök egy magas beosztású tisztviselőkből álló delegáció kíséretében utazik Johannesburgba, a G20 csúcstalálkozóra, amely alkalmából szoros megbeszéléseket folytat Dél-Afrikában.
