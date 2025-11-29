KOMMENTÁR
Pakisztán–Türkiye kapcsolata: A spirituális barátságtól a stratégiai partnerségig
A két muszlim többségű országot történelmi szálak kötik össze, idővel a kétoldalú kapcsolatok erősödtek.
Erdoğan: "A világkereskedelem fellendítése erős együttműködést és fenntartható láncokat igényel"
Ankara támogatja a méltányos bánásmódon alapuló megközelítés alkalmazását az adósságrendezési folyamatokban, különösen az alacsony jövedelmű országok esetében – mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök a G20 csúcstalálkozón.