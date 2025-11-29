POLITIKA
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal
Budapest szoros kapcsolatot tart fenn Moszkvával, annak ellenére, hogy az EU igyekszik csökkenteni az orosz energiától való függőséget, és a Nyugat bírálja Orbán háborúval kapcsolatos álláspontját.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal
Moszkva köszönetet mond Türkiyének az orosz-ukrán béketárgyalások helyszínének biztosításáért
Az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Moszkva nagyra értékeli Türkiyének kezdeményezését, amely platformot biztosít az Ukrajnával folytatott tárgyalásokhoz, miközben Kijevet okolta a tárgyalások elhúzódásáért.
Moszkva köszönetet mond Türkiyének az orosz-ukrán béketárgyalások helyszínének biztosításáért
Trump bejelentette a 'kábítószer-kereskedelem' elleni szárazföldi hadműveletet Venezuelában
Trump elnök azt állítja, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen felszámolta a venezuelai kábítószer-kereskedelmet a tengeren, és szárazföldi műveleteket tervez Venezuelában.
Trump bejelentette a 'kábítószer-kereskedelem' elleni szárazföldi hadműveletet Venezuelában
KOMMENTÁR
opinion
author
Mursel Dogrul
author
Kavitha Iyer
author
Amir Zia
Írta Josef Gregory Mahoney
Írta Amir Zia
Zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben Türkiyében
A nők elleni erőszak megsérti a nők alapvető jogait, mint például az élethez való jogot, a személyes biztonságot, a fizikai és pszichológiai integritást, valamint a gazdasági és társadalmi életben való részvétel jogát.
Zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben Türkiyében
Az Egyesült Államok szerint Dél-Afrika aláássa a G20 alapító elveit
A Fehér Ház nyilatkozata azután érkezett, hogy a dél-afrikai külügyminisztérium közölte, "megfelelő szinten" adja át a G20 elnökségét az Egyesült Államoknak.
Az Egyesült Államok szerint Dél-Afrika aláássa a G20 alapító elveit