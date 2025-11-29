FEATURES DETAIL
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Íme egy áttekintés az öt kulcsfontosságú területről — az ENSZ éghajlat-konferenciájának működésétől a konferencia megrendezésével járó követelményekig.
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját Venezuela partjaihoz vezényelte
Washington erősítette katonai jelenlétét a dél-amerikai ország partjainál, ahova a legmodernebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot vezényelte.
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját Venezuela partjaihoz vezényelte
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
A szurkolók Palesztina-párti jelmondatokat skandáltak, palesztin zászlókat és transzparenseket lengettek a bilbaói San Mamés Stadionban, hogy kifejezzék támogatásukat a palesztinok iránt a mérkőzés alatt.
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Kazim Alam
author
Egy török tudós vezetésével a csillagászok új bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül
A csapat három csillag körül azonosított bolygókat, köztük a TOI-5799c-t, amelyek légkörrel és a folyékony víz számára alkamas feltételekkel rendelkezhetnek.
Egy török tudós vezetésével a csillagászok új bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül
Türkiye híres Gaziantep lahmacunja elnyerte az EU földrajzi árujelző oltalmát
Gaziantep ikonikus laposkenyere csatlakozik a baklava és a pisztáciakrém mellé, mint az EU földrajzi árujelző oltalmát élvező étel.
Türkiye híres Gaziantep lahmacunja elnyerte az EU földrajzi árujelző oltalmát