FEATURES DETAIL
POLITIKA
TÜRKİYE
KULTÚRA
BLOG ÉRDEKESSÉGEK
KOMMENTÁR
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Íme egy áttekintés az öt kulcsfontosságú területről — az ENSZ éghajlat-konferenciájának működésétől a konferencia megrendezésével járó követelményekig.
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját Venezuela partjaihoz vezényelte
Washington erősítette katonai jelenlétét a dél-amerikai ország partjainál, ahova a legmodernebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot vezényelte.
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
A szurkolók Palesztina-párti jelmondatokat skandáltak, palesztin zászlókat és transzparenseket lengettek a bilbaói San Mamés Stadionban, hogy kifejezzék támogatásukat a palesztinok iránt a mérkőzés alatt.
Egy török tudós vezetésével a csillagászok új bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül
A csapat három csillag körül azonosított bolygókat, köztük a TOI-5799c-t, amelyek légkörrel és a folyékony víz számára alkamas feltételekkel rendelkezhetnek.
Türkiye híres Gaziantep lahmacunja elnyerte az EU földrajzi árujelző oltalmát
Gaziantep ikonikus laposkenyere csatlakozik a baklava és a pisztáciakrém mellé, mint az EU földrajzi árujelző oltalmát élvező étel.
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Hit a romok között: Egy török nő 24 éve Gázában
4 perc olvasás
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Közeledik a tél: Hogyan él tovább a szezonális hagyomány a török konyhában
6 perc olvasás
Türkiye célja, nagy szereplővé váljon a globális ritkaföldfémek piacán
4 perc olvasás
Kazim Alam
A „techno-feudalizmus” és a „mesterséges intelligencia uralma”
4 perc olvasás
Hit a romok között: Egy török nő 24 éve Gázában
4 perc olvasás
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Közeledik a tél: Hogyan él tovább a szezonális hagyomány a török konyhában
6 perc olvasás
Türkiye célja, nagy szereplővé váljon a globális ritkaföldfémek piacán
4 perc olvasás
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Íme egy áttekintés az öt kulcsfontosságú területről — az ENSZ éghajlat-konferenciájának működésétől a konferencia megrendezésével járó követelményekig.
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját Venezuela partjaihoz vezényelte
Washington erősítette katonai jelenlétét a dél-amerikai ország partjainál, ahova a legmodernebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot vezényelte.
Képekben: Erőteljes palesztin támogatás a szurkolók részéről a palesztin-baszk mérkőzésén
A szurkolók Palesztina-párti jelmondatokat skandáltak, palesztin zászlókat és transzparenseket lengettek a bilbaói San Mamés Stadionban, hogy kifejezzék támogatásukat a palesztinok iránt a mérkőzés alatt.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Hit a romok között: Egy török nő 24 éve Gázában
4 perc olvasás
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Közeledik a tél: Hogyan él tovább a szezonális hagyomány a török konyhában
6 perc olvasás
Türkiye célja, nagy szereplővé váljon a globális ritkaföldfémek piacán
4 perc olvasás
Kazim Alam
A „techno-feudalizmus” és a „mesterséges intelligencia uralma”
4 perc olvasás
Hit a romok között: Egy török nő 24 éve Gázában
4 perc olvasás
Az Altay harckocsi új korszak kezdetét jelzi a török hadiiparban
5 perc olvasás
Közeledik a tél: Hogyan él tovább a szezonális hagyomány a török konyhában
6 perc olvasás
Türkiye célja, nagy szereplővé váljon a globális ritkaföldfémek piacán
4 perc olvasás
Egy török tudós vezetésével a csillagászok új bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül
A csapat három csillag körül azonosított bolygókat, köztük a TOI-5799c-t, amelyek légkörrel és a folyékony víz számára alkamas feltételekkel rendelkezhetnek.
Türkiye híres Gaziantep lahmacunja elnyerte az EU földrajzi árujelző oltalmát
Gaziantep ikonikus laposkenyere csatlakozik a baklava és a pisztáciakrém mellé, mint az EU földrajzi árujelző oltalmát élvező étel.
Mutass többet
1x
00:00
00:00