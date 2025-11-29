Két palesztint végeztek ki az izraeli megszálló katonák Dzseninben
00:50
Izrael szabadon engedett öt fogvatartottat
00:06
Az izraeli erők széles körű katonai rajtaütést hajtottak végre Ciszjordánia északi részén
00:38
Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében
00:30
Kigyulladt egy toronyházakból álló lakótelep Hongkongban
00:28
A téli viharok egyre jobban mélyítik a Gázában elmenekült palesztinok szenvedéseit
01:30
Hebron városában a heves esőzések és az árvíz miatt leomlott az elválasztó fal
00:16
A gázai palesztin gyerekek számolnak be szüleik megöléséről
00:57
Antwerpenben egy vonat oldalára azt graffitizték: „Izrael terrorállam”
00:33
Erdoğan: a globális béke nem érhető el egy szabad palesztin állam létrehozása nélkül
01:51
Az olaszországi Brescia városa művészeti kiálllítással emlékezett meg a Gázában megölt gyermekekről
Az olaszországi Brescia városában egy művészeti kiállítást rendeztek, amelynek keretében egy udvart több ezer fehér textilszalaggal borítottak be; ezek mindegyikén a Palesztinában / Gázában Izrael által megölt 20 000 gyermek kézzel írt neve szerepelt
Az olaszországi Brescia városában egy művészeti kiállítást rendeztek, amelynek keretében egy udvart több ezer fehér textilszalaggal borítottak be; ezek mindegyikén a Palesztinában / Gázában Izrael által megölt 20 000 gyermek kézzel írt neve szerepelt
Az olaszországi Brescia városában egy művészeti kiállítást rendeztek, amelynek keretében egy udvart több ezer fehér textilszalaggal borítottak be; ezek mindegyikén a Palesztinában / Gázában Izrael által megölt 20 000 gyermek kézzel írt neve szerepelt
00:29
Moszkva köszönetet mond Türkiyének az orosz-ukrán béketárgyalások helyszínének biztosításáért
Az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Moszkva nagyra értékeli Türkiyének kezdeményezését, amely platformot biztosít az Ukrajnával folytatott tárgyalásokhoz, miközben Kijevet okolta a tárgyalások elhúzódásáért.