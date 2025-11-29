Az olaszországi Brescia városa művészeti kiálllítással emlékezett meg a Gázában megölt gyermekekről

Az olaszországi Brescia városában egy művészeti kiállítást rendeztek, amelynek keretében egy udvart több ezer fehér textilszalaggal borítottak be; ezek mindegyikén a Palesztinában / Gázában Izrael által megölt 20 000 gyermek kézzel írt neve szerepelt