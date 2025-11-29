KOMMENTÁR
A „techno-feudalizmus” és a „mesterséges intelligencia uralma”
A TRT World Fórumon az Egyesült Államok és Kína dominanciája, a vállalati szűk keresztmetszetek és a növekvő nemi egyenlőtlenségek közepette a felszólalók a mesterséges intelligencia etikus irányítását sürgették.
