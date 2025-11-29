GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
A török Kizilelma uralja az eget: Lopakodó UAV szimulált csapásban semlegesítette az F-16-ost
A teszt részeként a Bayraktar Kizilelma az ASELSAN által fejlesztett MURAD AESA radar segítségével 48,2 kilométer távolságból észlelte egy F-16-os célpontot, és rászegezte magát.
Felminősített több török bankot a Fitch
A hitelminősítő azzal indokolta a döntését, hogy a gazdasági mutatók javulnak és erősebb a kormányzati támogatás.
Az EU fejlesztési bankja beruházásokat tervez Türkiyébe; Isztambul pedig új regionális központ lehet
Az EBRD idén az energia, az infrastruktúra és más szektorokat is érintő 42 projekt keretében több mint 2,5 milliárd dollárt fektetett be Türkiyébe – mondta el Greg Guyett, a bank első alelnöke.
Egy török tudós vezetésével a csillagászok új bolygókat fedeztek fel a Naprendszeren kívül
A csapat három csillag körül azonosított bolygókat, köztük a TOI-5799c-t, amelyek légkörrel és a folyékony víz számára alkamas feltételekkel rendelkezhetnek.
Orbán:Magyarország sok elemű megállapodást kötött Washingtonnal
Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a washingtoni megállapodások egy "pénzügyi védőpajzzsal" ruházzák fel Magyarországot.
Elon Musk 1 billió dolláros fizetési megállapodást kötött, ezzel a világ első trilliárdosa lehet
A Tesla részvényesei jóváhagyták azt a tervet, amely szerint Musk közel 1 billió dollár értékű részvényhez jusson, amennyiben teljesíti az ambiciózus célokat, beleértve a vállalat tőzsdei értékének jelentős növelését.
