Elon Musk 1 billió dolláros fizetési megállapodást kötött, ezzel a világ első trilliárdosa lehet

A Tesla részvényesei jóváhagyták azt a tervet, amely szerint Musk közel 1 billió dollár értékű részvényhez jusson, amennyiben teljesíti az ambiciózus célokat, beleértve a vállalat tőzsdei értékének jelentős növelését.