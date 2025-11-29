ÉGHAJLAT
Halálos árvizek sújtják Srí Lankát, Indonéziát és Thaiföldet, több mint 200 ember halt meg
A mentőcsapatok nehezen közelítik meg a súlyosan érintett területeket az áramkimaradások, az elárasztott otthonok és a folyamatban lévő evakuálási erőfeszítések közepette.
Türkiye a globális klímadiplomácia középpontjába helyezi magát
Íme egy áttekintés az öt kulcsfontosságú területről — az ENSZ éghajlat-konferenciájának működésétől a konferencia megrendezésével járó követelményekig.
Malajziában közel 11 000 embert érintett az áradás
Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu és Selangor államokat érintette az árvízkatasztrófa.
KOMMENTÁR
Lezárult a COP30 világkonferencia
A megállapodás-tervezet nem említi az olaj, a gáz és a szén fokozatos kivezetését a jelentős olajtermelő országok ellenállása miatt, ehelyett az éghajlatvédelmi intézkedések "önkéntes" felgyorsítására összpontosít.
Legalább 55 ember meghalt Közép-Vietnámban a súlyos áradások miatt
Helyi média jelentések szerint az árvízkatasztrófa során körülbelül 950 lakóház dőlt romba, több mint 28 460 lakóház továbbra is víz alatt áll az érintett területen.
A COP30 döntő szakaszba lép miközben a miniszterek vitás éghajlati kérdésekkel foglalkoznak
A fejlődő országok nagyobb befolyást követelnek, miközben a tárgyalók a pénzügyek, a kibocsátások, valamint a kereskedelem terén fennálló hiányosságokkal szembesülnek.
