Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal
Budapest szoros kapcsolatot tart fenn Moszkvával, annak ellenére, hogy az EU igyekszik csökkenteni az orosz energiától való függőséget, és a Nyugat bírálja Orbán háborúval kapcsolatos álláspontját.
Halálos árvizek sújtják Srí Lankát, Indonéziát és Thaiföldet, több mint 200 ember halt meg
Moszkva köszönetet mond Türkiyének az orosz-ukrán béketárgyalások helyszínének biztosításáért
Trump bejelentette a 'kábítószer-kereskedelem' elleni szárazföldi hadműveletet Venezuelában
Trump elnök azt állítja, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen felszámolta a venezuelai kábítószer-kereskedelmet a tengeren, és szárazföldi műveleteket tervez Venezuelában.
Türkiyébe érkezett XIV. Leó pápa első külföldi látogatására
A pápa találkozót tervez Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnökkel, meglátogatja a nagyobb városokat és részt vesz vallási szertartásokon.
Zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben Türkiyében
A nők elleni erőszak megsérti a nők alapvető jogait, mint például az élethez való jogot, a személyes biztonságot, a fizikai és pszichológiai integritást, valamint a gazdasági és társadalmi életben való részvétel jogát.
Pakisztán–Türkiye kapcsolata: A spirituális barátságtól a stratégiai partnerségig
Elmélkedések a köztársaságról: Történelmi perspektívában Türkiye „nagy stratégiája”
