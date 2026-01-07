Angelina Jolie meglátogatta az egyiptomi Rafah határátkelőt
00:32
Angelina Jolie meglátogatta az egyiptomi Rafah határátkelőt
00:32
Izraeli katonák lövéseket adtak le Gáza irányába az újév ünneplése közben
00:20
Izraeli katonák lövéseket adtak le Gáza irányába az újév ünneplése közben
00:20
Trump figyelmeztette Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót
00:49
Trump figyelmeztette Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót
00:49
A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Maduro kamerák előtt történt őrizetbe vételének felvételeit
00:11
A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Maduro kamerák előtt történt őrizetbe vételének felvételeit
00:11
Jackie Chan a palesztin gyermekek szenvedéseiről beszélt
00:36
Jackie Chan a palesztin gyermekek szenvedéseiről beszélt
00:36
Isztambulban, a Galata hídon nagyszabású tüntetés zajlott Palesztina támogatására
00:26
Isztambulban, a Galata hídon nagyszabású tüntetés zajlott Palesztina támogatására
00:26
Az izraeli erők erőszakkal elűzik a palesztinokat az otthonaikból
00:27
Az izraeli erők erőszakkal elűzik a palesztinokat az otthonaikból
00:27
Nyugat-Trákiában csendben eltűnnek a török iskolák
02:28
Nyugat-Trákiában csendben eltűnnek a török iskolák
02:28
Bayraktar KIZILELMA végrehajtotta a világ első autonóm közeli kötelékrepülését
00:45
Bayraktar KIZILELMA végrehajtotta a világ első autonóm közeli kötelékrepülését
00:45
Gázában 200 pár számára a török szervezetek támogatásával tömeges esküvőt rendeztek
00:33
Gázában 200 pár számára a török szervezetek támogatásával tömeges esküvőt rendeztek
00:33
00:21
00:21