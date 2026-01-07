TÜRKİYE
Erdoğan telefonbeszélgetést folytatott Trump amerikai elnökkel
Erdoğan és Trump a török-amerikai kapcsolatokról, a védelmi együttműködésről és regionális kérdésekről egyeztetett.
Ahmet Işıktekiner
Miért fontos Türkiye védelmi szektorának erkölcsi keretezése egy militarizált világban?
Ankara védelmi megállapodásai a gazdaságilag gyengébb országokkal nem csupán vevő-eladó tranzakciók, hanem egyenrangú együttműködések.
Pakisztán–Türkiye kapcsolata: A spirituális barátságtól a stratégiai partnerségig
Hüseyin Alptekin
Elmélkedések a köztársaságról: Történelmi perspektívában Türkiye „nagy stratégiája”
Írta
Hursit Dingil
Erdoğan diplomáciája eredményezte tűzszünet: Türkiye milyen irányt adott a gázai békemegállapodásnak
Írta
Yaşar Sarı
Türkiye, mint geopolitikai egyensúlyozó az ukrajnai béketárgyalásokon
Tucatnyi feltételezett ILIÁ-tagot tartóztattak le Türkiyében
A török biztonsági erők összehangolt razziákat hajtottak végre és egyre intenzívebb erőfeszítéseket tesznek a terrorizmus elleni küzdelem keretében, az ILIÁ-hoz köthető halálos támadást követően, amely Yalovában történt.
Tízezrek vonultak fel Isztambulban Palesztinával való szolidaritás jegyében
Vallási és civil vezetők által vezetett „Nem maradunk csendben” tüntetésen több mint 400 civil szervezet képviselői vettek részt.
Fidan: Türkiye 2026-ban is folytatja a béke és a diplomáciai erőfeszítéseket
Fidan török külügyminiszter szerint Ankara a következő évben is továbbra is a békét, a stabilitást és a humanitárius felelősségvállalást fogja előtérbe helyezni.
Erdoğan:Türkiye nem fogja eltűrni a provokációkat a Kelet-Mediterráneumban
Ankara szorosan figyelemmel kíséri az ország érdekeit és a ciprusi-török nép érdekeit fenyegető növekvő provokációkat és fenyegetéseket a Kelet-Mediterráneumban – Erdoğan török köztársasági elnök.
