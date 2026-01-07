TÜRKİYE
Erdoğan telefonbeszélgetést folytatott Trump amerikai elnökkel
Erdoğan és Trump a török-amerikai kapcsolatokról, a védelmi együttműködésről és regionális kérdésekről egyeztetett.
Erdoğan telefonbeszélgetést folytatott Trump amerikai elnökkel
KOMMENTÁR
opinion
author
Ahmet Işıktekiner
Hüseyin Alptekin
Írta Hursit Dingil
Írta Yaşar Sarı
Tucatnyi feltételezett ILIÁ-tagot tartóztattak le Türkiyében
A török biztonsági erők összehangolt razziákat hajtottak végre és egyre intenzívebb erőfeszítéseket tesznek a terrorizmus elleni küzdelem keretében, az ILIÁ-hoz köthető halálos támadást követően, amely Yalovában történt.
Tucatnyi feltételezett ILIÁ-tagot tartóztattak le Türkiyében
Tízezrek vonultak fel Isztambulban Palesztinával való szolidaritás jegyében
Vallási és civil vezetők által vezetett „Nem maradunk csendben” tüntetésen több mint 400 civil szervezet képviselői vettek részt.
Tízezrek vonultak fel Isztambulban Palesztinával való szolidaritás jegyében
Fidan: Türkiye 2026-ban is folytatja a béke és a diplomáciai erőfeszítéseket
Fidan török külügyminiszter szerint Ankara a következő évben is továbbra is a békét, a stabilitást és a humanitárius felelősségvállalást fogja előtérbe helyezni.
Fidan: Türkiye 2026-ban is folytatja a béke és a diplomáciai erőfeszítéseket
Erdoğan:Türkiye nem fogja eltűrni a provokációkat a Kelet-Mediterráneumban
Ankara szorosan figyelemmel kíséri az ország érdekeit és a ciprusi-török nép érdekeit fenyegető növekvő provokációkat és fenyegetéseket a Kelet-Mediterráneumban – Erdoğan török köztársasági elnök.
Erdoğan:Türkiye nem fogja eltűrni a provokációkat a Kelet-Mediterráneumban