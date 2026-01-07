TÉRSÉGI HÍREK

A Türkiye térségében zajló hírek.

Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
Irán letartóztatja és kivégzi azokat a személyeket, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vagy a Moszaddal való együttműködéssel gyanúsítanak.
Szíria törölte a járatokat az aleppói repülőtéren az SDG támadásai után
A szíriai légiközlekedési hatóságok 24 órára felfüggesztették a járatokat az aleppói támadásokat követően.
Tovább tartanak a Libanon elleni izraeli támadások
Joseph Aoun elítéli az izraeli csapásokat Libanonban, figyelmeztetve, hogy a támadások célja a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet aláásása, amely véget vetett több mint egy évnyi határon átnyúló támadásnak Tel-Aviv gázai népirtása közepette.
Szíria ideiglenes kijárási tilalmat vezet be Latakiában a halálos támadás után
Semmilyen jogellenes vagy felelőtlen cselekedetet nem fognak tolerálni
Szíria új valutát vezet be, eltávolítva az Aszad család arcképeit a bankjegyekről
Az új szíriai bankjegyek célja a napi tranzakciók egyszerűsítése és a szélesebb körű reformok támogatása anélkül, hogy azonnali hatást gyakorolnának a gazdasági alapokra.
Jemen felszólítja az Egyesült Arab Emírségek erőit, hogy hagyják el az országot, miközben a feszültségek fokozódnak
Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott Déli Átmeneti Tanács, amely Jemen déli részén különálló államot szeretne létrehozni, az elmúlt hetekben az ország jelentős területein vonult végig.
