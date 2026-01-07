Tovább tartanak a Libanon elleni izraeli támadások

Joseph Aoun elítéli az izraeli csapásokat Libanonban, figyelmeztetve, hogy a támadások célja a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet aláásása, amely véget vetett több mint egy évnyi határon átnyúló támadásnak Tel-Aviv gázai népirtása közepette.