Miért fontos Türkiye védelmi szektorának erkölcsi keretezése egy militarizált világban?
Ankara védelmi megállapodásai a gazdaságilag gyengébb országokkal nem csupán vevő-eladó tranzakciók, hanem egyenrangú együttműködések.
Susi Snyder
80 évvel Hirosima után a nukleáris fenyegetés még mindig fennáll
4 perc olvasás
Hüseyin Alptekin
Elmélkedések a köztársaságról: Történelmi perspektívában Türkiye „nagy stratégiája”
6 perc olvasás
Susi Snyder
80 évvel Hirosima után a nukleáris fenyegetés még mindig fennáll
4 perc olvasás
Mursel Dogrul
A Globális Kormányzás Kezdeményezés összhangban áll új világrendről alkotott török elképzeléssel
8 perc olvasás
Ozan Ahmet Çetin
Egy bátor új világ: Készen állunk-e arra, hogy átadjuk az irányítást a mesterséges intelligenciának?
7 perc olvasás
Pakisztán–Türkiye kapcsolata: A spirituális barátságtól a stratégiai partnerségig
5 perc olvasás
Trump bemutatta az USA új, 33 oldalas Nemzetbiztonsági Stratégiáját
A stratégia a globális felfordulást a migrációnak tulajdonítja, Európát és Kínát bírálja, valamint kihirdeti a "Trump-korolláriumot," amely az Egyesült Államok hatalmát a nyugati félteke középpontjába helyezi.
A török Kizilelma drón örökre megváltoztatta a légi erőviszonyokat
Egy pilóta nélküli vadászgép végrehajtotta a világ első megerősített levegő-levegő műveletét, amely átalakítja a globális légi erőviszonyokat és felgyorsítja az autonóm harci repülés felé történő átmenetet.
Zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben Türkiyében
A nők elleni erőszak megsérti a nők alapvető jogait, mint például az élethez való jogot, a személyes biztonságot, a fizikai és pszichológiai integritást, valamint a gazdasági és társadalmi életben való részvétel jogát.
„Egy lépés az időben”: Fedezze fel önmagát a Türkiyében található Lükiai úton
A világ legszebb túraútvonalának nevezett útvonal a természet legjavát kínálja – tavasszal lenyűgöző látványt nyújt az ösvény, télen pedig halvány színek uralják a látványt, ahol ősszel élvezhető a csend.
