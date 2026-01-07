NAGYVILÁG
POLITIKA
TÜRKİYE
KULTÚRA
BLOG ÉRDEKESSÉGEK
KOMMENTÁR
NAGYVILÁG
KOMMENTÁR
Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
Irán letartóztatja és kivégzi azokat a személyeket, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vagy a Moszaddal való együttműködéssel gyanúsítanak.
KOMMENTÁR
6,2-es erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Japánt, nincs cunamiriadó
A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a földrengés Shimane prefektúra keleti részén, körülbelül 10 kilométer mélységben történt.
Kolumbia elnöke, Petro: Trump hagyja abba a rágalmazásomat
Hszi Csin-ping figyelmeztet a „megfélemlítő cselekedetre” a venezuelai rajtaütés kapcsán
Dánia miniszterelnöke Trumpnak: Hagyjon fel a Grönland elfoglalására irányuló fenyegetésekkel
26 EU-ország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítja fel az Egyesült Államokat
6,2-es erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Japánt, nincs cunamiriadó
A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a földrengés Shimane prefektúra keleti részén, körülbelül 10 kilométer mélységben történt.
Kolumbia elnöke, Petro: Trump hagyja abba a rágalmazásomat
Hszi Csin-ping figyelmeztet a „megfélemlítő cselekedetre” a venezuelai rajtaütés kapcsán
Dánia miniszterelnöke Trumpnak: Hagyjon fel a Grönland elfoglalására irányuló fenyegetésekkel
26 EU-ország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítja fel az Egyesült Államokat
Rendkívüli hideg sújtja Európát
Hollandiában több száz járatot töröltek, Franciaországban öt ember vesztette életét jeges utakon történt balesetekben, és az Egyesült Királyság figyelmeztetett, hogy a téli veszélyek ezen a héten is folytatódnak.
Trump a katonai lehetőségeket is mérlegeli Grönland megszerzésére
"Az elnök és csapata számos lehetőséget vitat meg ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és az Egyesült Államok hadseregének bevetése mindig a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség," közölte a Fehér Ház.
Mexikó elnöke elítéli az Egyesült Államok katonai beavatkozását Venezuelában
Sheinbaum elnök kizárja egy hasonló beavatkozás lehetőségét mexikói területen.
2025 áttekintése: A népirtás és a háborúk éve
Miközben Izrael a palesztinok ellen folyamatosan végrehajtott mészárlásai uralták a címlapokat, az év során világszerte több konfliktus is fellángolt.
Robbanások és lövöldözés hallatszottak a venezuelai elnöki rezidenciánál
A közösségi médiában megjelent, egyelőre meg nem erősített videófelvételeken fegyveres férfiak és katonai konvojok láthatók a caracasi elnöki rezidenciánál.
6,2-es erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Japánt, nincs cunamiriadó
A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a földrengés Shimane prefektúra keleti részén, körülbelül 10 kilométer mélységben történt.
Kolumbia elnöke, Petro: Trump hagyja abba a rágalmazásomat
Hszi Csin-ping figyelmeztet a „megfélemlítő cselekedetre” a venezuelai rajtaütés kapcsán
Dánia miniszterelnöke Trumpnak: Hagyjon fel a Grönland elfoglalására irányuló fenyegetésekkel
26 EU-ország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítja fel az Egyesült Államokat
6,2-es erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Japánt, nincs cunamiriadó
A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a földrengés Shimane prefektúra keleti részén, körülbelül 10 kilométer mélységben történt.
Kolumbia elnöke, Petro: Trump hagyja abba a rágalmazásomat
Hszi Csin-ping figyelmeztet a „megfélemlítő cselekedetre” a venezuelai rajtaütés kapcsán
Dánia miniszterelnöke Trumpnak: Hagyjon fel a Grönland elfoglalására irányuló fenyegetésekkel
26 EU-ország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítja fel az Egyesült Államokat
Mutass többet
1x
00:00
00:00