NAGYVILÁG

NAGYVILÁG

Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
Irán letartóztatja és kivégzi azokat a személyeket, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vagy a Moszaddal való együttműködéssel gyanúsítanak.
Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
KOMMENTÁR
opinion
Rendkívüli hideg sújtja Európát
Hollandiában több száz járatot töröltek, Franciaországban öt ember vesztette életét jeges utakon történt balesetekben, és az Egyesült Királyság figyelmeztetett, hogy a téli veszélyek ezen a héten is folytatódnak.
Rendkívüli hideg sújtja Európát
Trump a katonai lehetőségeket is mérlegeli Grönland megszerzésére
"Az elnök és csapata számos lehetőséget vitat meg ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és az Egyesült Államok hadseregének bevetése mindig a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség," közölte a Fehér Ház.
Trump a katonai lehetőségeket is mérlegeli Grönland megszerzésére
Mexikó elnöke elítéli az Egyesült Államok katonai beavatkozását Venezuelában
Sheinbaum elnök kizárja egy hasonló beavatkozás lehetőségét mexikói területen.
Mexikó elnöke elítéli az Egyesült Államok katonai beavatkozását Venezuelában
2025 áttekintése: A népirtás és a háborúk éve
Miközben Izrael a palesztinok ellen folyamatosan végrehajtott mészárlásai uralták a címlapokat, az év során világszerte több konfliktus is fellángolt.
2025 áttekintése: A népirtás és a háborúk éve
Robbanások és lövöldözés hallatszottak a venezuelai elnöki rezidenciánál
A közösségi médiában megjelent, egyelőre meg nem erősített videófelvételeken fegyveres férfiak és katonai konvojok láthatók a caracasi elnöki rezidenciánál.
Robbanások és lövöldözés hallatszottak a venezuelai elnöki rezidenciánál