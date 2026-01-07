KOMMENTÁR
Az ENSZ Közgyűlése elfogadta a palesztinok önrendelkezési jogát támogató határozatot
A határozatot elsöprő többséggel fogadták el, 164 ország szavazott mellette, amely megerősítette a független palesztin állam iránti támogatást.
Izrael jóváhagyta egy új illegális település építését a megszállt Kelet-Jeruzsálemben
Bezalel Smotrich pénzügyminiszter támogat egy 3600 lakásból álló település építésre vonatkozó tervet, amely a kritikusok szerint megsérti a nemzetközi jogot, és célja egy jövőbeli palesztin állam létrehozásának megakadályozása.