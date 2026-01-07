HÁBORÚ GÁZÁBAN

Izrael gázai támadásai, népirtása

Izraeli védelmi miniszter: "Izrael soha nem hagyja el Gázát"
Israel Katz, izraeli védelmi miniszter megerősítette azt a tervet, miszerint biztonsági pufferzónát és a településhez kötődő előőrsöket hozzák létre Gáza északi részén.
KOMMENTÁR
opinion
Az Egyesült Királyság elítélte Izraelt új illegális telepek létrehozásának jóváhagyása miatt
A Nemzetközi Bíróság illegálisnak nyilvánította azt, hogy Izrael megszállta a palesztin területet.
Két palesztin halt meg a megszállt Ciszjordániában
2023 októbere óta izraeli erők és illegális telepesek legalább 1 102 palesztint öltek meg a megszállt Ciszjordániában.
Tűzszüneti tárgyalások közben Izrael támadást hajtott végre egy gázai esküvőn
Izraeli tüzérség talált el egy menedékként szolgáló iskolát egy gázai lakodalmon a város keleti részén, állítják orvosok.
Izrael jóváhagyta egy új illegális település építését a megszállt Kelet-Jeruzsálemben
Bezalel Smotrich pénzügyminiszter támogat egy 3600 lakásból álló település építésre vonatkozó tervet, amely a kritikusok szerint megsérti a nemzetközi jogot, és célja egy jövőbeli palesztin állam létrehozásának megakadályozása.
Izrael hónapokig tartó fogva tartás után szabadon engedett 11 gázai palesztint
A szabadon engedett fogvatartottakat orvosi vizsgálatra kórházba szállították.
