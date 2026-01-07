FEATURES DETAIL
2025 áttekintése: A népirtás és a háborúk éve
Miközben Izrael a palesztinok ellen folyamatosan végrehajtott mészárlásai uralták a címlapokat, az év során világszerte több konfliktus is fellángolt.
Sherife Slocum Arslan
Isztambul rejtett arca: A veszteség nosztalgiája és a tartós szeretet között Çengelköyben
7 perc olvasás
Képekben: Gázában a tűzszünet közepette több tucat pár számára tartottak tömeges esküvőt
2 perc olvasás
Isztambul rejtett arca: Çengelköy felfedezése
5 perc olvasás
Sadiq Bhat
Öt mesterséges intelligencia-változás, amelyek 2025-ben mindent megváltoztattak számunkra
3 perc olvasás
A KIZILELMA török UAV első a világon, kötelékben repül
A Baykar török védelmi vállalat jelentős repülési mérföldkövet ért el, mivel a KIZILELMA drón kötelékben repül, önállóan végez légi járőrözést.
A Türkiyebeli Karahantepe a 2025-ös év legjelentősebb régészeti felfedezései közé tartozik
A Şanlıurfában található helyszín az Archaeology Magazine címlapján is szerepelt, amely rámutatott annak növekvő jelentőségére az emberi történelem korai szakaszának megértésében.
Hogyan okoz a „morális sérülés” mentális egészségügyi összeomlást az izraeli hadseregben?
Ahogy az öngyilkossági kísérletek száma megemelkedik, és tízezrek keresnek pszichológiai segítséget, a pszichológusok szerint az izraeli hadsereg a gázai népirtás erkölcsi és érzelmi terhe alatt roskadozik.
Átadták a Türk Nyelv Szolgálatáért díjakat
A Török Nyelvi Intézet idén is átadta a „Türk Nyelv Szolgálatáért díjakat” azoknak a személyeknek és intézményeknek, akik hozzájárultak a török nyelv fejlesztéséhez, helyes és hatékony használatának elterjesztéséhez.
