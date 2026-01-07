KOMMENTÁR
Több ország segítséget ajánlott fel Srí Lankának a 330 ember halálát okozó pusztító áradást követően
Több árvíz sújtotta területen továbbra is folytatódnak a kutatási és mentési műveletek, hiszen jelenleg is közel 370 embert eltűntként tartanak nyilván.
Az ázsiai árvizek halálos áldozatainak száma 1 200-ra emelkedett
A segélyszervezetek közölték, azon dolgoznak, hogy eljutassák a szükséges segélyeket az érintett területekre. Emellett arra figyelmeztettek, hogy a helyi piacokon kifogyóban vannak az alapvető árucikkek, valamint az árak a háromszorusukra emelkedtek.