ÉGHAJLAT
Indonézia a Bur Ni Telong-hegy vulkáni aktivitása miatt riasztást adott ki
A Bener Meriah térség továbbra is azon dolgozik, hogy talpra álljon, miután a hónap elején bekövetkezett árvizek és földcsuszamlások hatalmas károkat okoztak.
Indonézia a Bur Ni Telong-hegy vulkáni aktivitása miatt riasztást adott ki
KOMMENTÁR
opinion
Marokkóban a villámárvizek közel 40 ember életét követelték
Az Atlanti-óceán partján található Safi kikötővárosban a heves esőzések következtében halálos áradások söpörtek végig.
Marokkóban a villámárvizek közel 40 ember életét követelték
A villámárvizek legalább 21 ember halálát okozták Marokkó Safi városában
Miután a hét évig tartó aszály kiürítette Marokkó néhány fő víztározóját, az Atlasz-hegységben heves esőzések és havazások zajlanak.
A villámárvizek legalább 21 ember halálát okozták Marokkó Safi városában
Indonézia: a szumátrai árvizek után több mint 3 milliárd dollár helyreállítási alapra van szükség
Indonézia elnöke, Prabowo kijelentette, bizonyos területeken a helyzet továbbra is súlyos, a legnagyobb károkat az otthonok, rizsföldek és a gátak szenvedték el.
Indonézia: a szumátrai árvizek után több mint 3 milliárd dollár helyreállítási alapra van szükség
Áradások Vietnámban: két halálos áldozat, tucatnyi földcsuszamlás sújtja az országot
Az idei természeti katasztrófák több mint 400 ember halálát vagy eltűnését okozták Vietnámban. Az ország környezetvédelmi minisztériuma szerint több mint 3,6 milliárd dollárnyi kár keletkezett.
Áradások Vietnámban: két halálos áldozat, tucatnyi földcsuszamlás sújtja az országot
Az ázsiai árvizek halálos áldozatainak száma 1 200-ra emelkedett
A segélyszervezetek közölték, azon dolgoznak, hogy eljutassák a szükséges segélyeket az érintett területekre. Emellett arra figyelmeztettek, hogy a helyi piacokon kifogyóban vannak az alapvető árucikkek, valamint az árak a háromszorusukra emelkedtek.
Az ázsiai árvizek halálos áldozatainak száma 1 200-ra emelkedett