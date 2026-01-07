Az ázsiai árvizek halálos áldozatainak száma 1 200-ra emelkedett

A segélyszervezetek közölték, azon dolgoznak, hogy eljutassák a szükséges segélyeket az érintett területekre. Emellett arra figyelmeztettek, hogy a helyi piacokon kifogyóban vannak az alapvető árucikkek, valamint az árak a háromszorusukra emelkedtek.