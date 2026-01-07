AZ ÚJ SZÍRIAI ÁLLAM
Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
Irán letartóztatja és kivégzi azokat a személyeket, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vagy a Moszaddal való együttműködéssel gyanúsítanak.
Rendkívüli hideg sújtja Európát
Trump a katonai lehetőségeket is mérlegeli Grönland megszerzésére
Miért fontos Türkiye védelmi szektorának erkölcsi keretezése egy militarizált világban?
Ankara védelmi megállapodásai a gazdaságilag gyengébb országokkal nem csupán vevő-eladó tranzakciók, hanem egyenrangú együttműködések.
Trump bemutatta az USA új, 33 oldalas Nemzetbiztonsági Stratégiáját
A török Kizilelma drón örökre megváltoztatta a légi erőviszonyokat
Szíria törölte a járatokat az aleppói repülőtéren az SDG támadásai után
A szíriai légiközlekedési hatóságok 24 órára felfüggesztették a járatokat az aleppói támadásokat követően.
Mexikó elnöke elítéli az Egyesült Államok katonai beavatkozását Venezuelában
Sheinbaum elnök kizárja egy hasonló beavatkozás lehetőségét mexikói területen.
