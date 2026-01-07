POLITIKATÜRKİYEKULTÚRABLOG ÉRDEKESSÉGEKKOMMENTÁR
Irán kivégzett egy személyt azzal az indokkal, hogy a Moszad kémje volt
Irán letartóztatja és kivégzi azokat a személyeket, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vagy a Moszaddal való együttműködéssel gyanúsítanak.
Tovább tartanak a Libanon elleni izraeli támadások
2025 áttekintése: A népirtás és a háborúk éve
A KIZILELMA török UAV első a világon, kötelékben repül
Rendkívüli hideg sújtja Európát
Hollandiában több száz járatot töröltek, Franciaországban öt ember vesztette életét jeges utakon történt balesetekben, és az Egyesült Királyság figyelmeztetett, hogy a téli veszélyek ezen a héten is folytatódnak.
Ahmet Işıktekiner
Trump a katonai lehetőségeket is mérlegeli Grönland megszerzésére
"Az elnök és csapata számos lehetőséget vitat meg ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és az Egyesült Államok hadseregének bevetése mindig a főparancsnok rendelkezésére álló lehetőség," közölte a Fehér Ház.
Szíria törölte a járatokat az aleppói repülőtéren az SDG támadásai után
A szíriai légiközlekedési hatóságok 24 órára felfüggesztették a járatokat az aleppói támadásokat követően.
Mexikó elnöke elítéli az Egyesült Államok katonai beavatkozását Venezuelában
Sheinbaum elnök kizárja egy hasonló beavatkozás lehetőségét mexikói területen.
Robbanások és lövöldözés hallatszottak a venezuelai elnöki rezidenciánál
Havanna: "32 kubai harcos halt meg az Egyesült Államok venezuelai katonai művelete során"
Kína: "Elfogadhatatlan, hogy egyes országok a „világ bírájaként” lépjenek fel Maduro elrablása után"
Tüntetések Venezuelában
Legalább 40 ember életét követelték amerikai támadások Venezuelában
Angelina Jolie meglátogatta az egyiptomi Rafah határátkelőt
00:32
Izraeli katonák lövéseket adtak le Gáza irányába az újév ünneplése közben
00:20
Trump figyelmeztette Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót
00:49
A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Maduro kamerák előtt történt őrizetbe vételének felvételeit
00:11
Jackie Chan a palesztin gyermekek szenvedéseiről beszélt
00:36
Trump Maduro elfogása után figyelmeztette Kolumbiát, sor került rá
Türkiye vízummentes utazást biztosít a kínai állampolgárok számára
Türkiye több mint 2000 éves paphlagóniai halomsírja megnyílt a látogatók számára
72 éves korában meghalt Mohammed Bakri, a palesztin mozi ikonikus személyisége
A Türkiyebeli Karahantepe a 2025-ös év legjelentősebb régészeti felfedezései közé tartozik
Hírösszefoglaló | 2026.01.07.
03:27
A tömeges méhpusztulás felborítja az ökoszisztémát
06:59
„Szép új világ: a mesterséges intelligencia kormányzása”
05:27
Salep: Egy varázslatos téli ital az oszmán kortól a napjainkig
07:27
Téli előkészületek, avagy a török konyha hagyományai
09:19
Trump: 'Az Egyesült Államok "irányítani fogja" Venezuelát'
Trump azt állítja, hogy az Egyesült Államok elfogta Venezuela elnökét, Madurót és feleségét
Trump figyelmeztetése után robbanások rázták meg Caracast
Tucatnyi feltételezett ILIÁ-tagot tartóztattak le Türkiyében
Ukrajna gyermekek evakuálását rendelte el két háborús övezetben
Indiában, Indore városában kilencen meghaltak és 200-an kórházba kerültek szennyezett víz miatt
Több tucatnyi halottja van az újévkor kitört svájci tűzvésznek
Izrael 2025-ben 42 palesztin újságírót tartóztatott le
Két halott, több száz letartóztatás a szilveszteri ünneplések során Németországban
Az izraeli hadsereg több rakétát lőtt ki Gázára
Ünneplés közben robbanás történt egy svájci síközpont bárjában, legalább 40-en meghaltak
Tízezrek vonultak fel Isztambulban Palesztinával való szolidaritás jegyében
Fidan: Türkiye 2026-ban is folytatja a béke és a diplomáciai erőfeszítéseket
Erdoğan:Türkiye nem fogja eltűrni a provokációkat a Kelet-Mediterráneumban
Thaiföld szabadon engedett 18 kambodzsai katonát az új tűzszünet után