Zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben Türkiyében
A nők elleni erőszak megsérti a nők alapvető jogait, mint például az élethez való jogot, a személyes biztonságot, a fizikai és pszichológiai integritást, valamint a gazdasági és társadalmi életben való részvétel jogát.
Pakisztán–Türkiye kapcsolata: A spirituális barátságtól a stratégiai partnerségig
A két muszlim többségű országot történelmi szálak kötik össze, idővel a kétoldalú kapcsolatok erősödtek.
Elmélkedések a köztársaságról: Történelmi perspektívában Türkiye „nagy stratégiája”
Türkiye a modern nemzetállam megszületésétől kezdve napjainkig politikáját mindig az adott kor igényeihez igazította – a pragmatizmust előnyben részesítve a szükségtelen kockázatokkal szemben.
80 évvel Hirosima után a nukleáris fenyegetés még mindig fennáll
A hirosimai atomtámadás már 80 éve történt, a túlélők azonban még mindig emlékeznek a borzalmakra.
A Globális Kormányzás Kezdeményezés összhangban áll új világrendről alkotott török elképzeléssel
Ahogy az Egyesült Államok Trump vezetése alatt visszavonul globális kötelezettségvállalásaitól, Peking közbelép, hogy betöltse az űrt egy átszervezett és többpólusú világban.
